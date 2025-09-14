<p>Nowa edycja programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d wystartowa\u0142a z przytupem \u2013 nie zabrak\u0142o emocji i niespodzianek. Marta Manowska wr\u0119czy\u0142a uczestnikom listy od os\u00f3b marz\u0105cych o mi\u0142o\u015bci i \u017cyciu na wsi, a ju\u017c chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej zapad\u0142y pierwsze decyzje. W\u015br\u00f3d kandydatek dominowa\u0142y prawniczki, pojawi\u0142y si\u0119 r\u00f3wnie\u017c nietypowe tre\u015bci i zaskakuj\u0105ce zdj\u0119cia. Najwi\u0119ksze poruszenie wzbudzi\u0142o jednak odkrycie, \u017ce jedno ze zg\u0142osze\u0144 zosta\u0142o przygotowane przy wsparciu sztucznej inteligencji. Sprawd\u017acie, co jeszcze wydarzy\u0142o si\u0119 w premierowym odcinku!<\/p>