<p>Rolnicy 1z 2. edycji show \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d zasiedli na kanapie \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d i opowiedzieli o tym, co dzieje si\u0119 w ich sercach po otwarciu pierwszych kopert. \u201eDosta\u0142em 80 list\u00f3w!\u201d \u2013 wyzna\u0142 Roland. Inni rolnicy przyznali, \u017ce czytali listy do p\u00f3\u017anej nocy. Natomiast decyzja, kogo zaprosi\u0107 na gospodarstwo, okaza\u0142a si\u0119 trudniejsza ni\u017c mogliby si\u0119 spodziewa\u0107. W studio unosi\u0142o si\u0119 napi\u0119cie, rado\u015b\u0107 i poczucie, \u017ce na oczach widz\u00f3w zaczyna si\u0119 ich wielka przygoda.<\/p>