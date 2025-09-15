<p>Reprezentacja Polski w siatk\u00f3wce m\u0119\u017cczyzn ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Katarem w 2. kolejce tegorocznych mistrzostw \u015bwiata rozgrywanych na Filipinach. W pierwszym meczu Bia\u0142o-Czerwoni pokonali Rumuni\u0119, natomiast Katar musia\u0142 uzna\u0107 wy\u017cszo\u015b\u0107 Holandii. Sprawd\u017a w jakiej formie s\u0105 obie dru\u017cyny i <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/88928858\/polska-katar-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-mistrzostw-swiata-siatkarzy-15092025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u015bled\u017a relacj\u0119 na \u017cywo na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>