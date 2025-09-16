<p>We wtorek, 16 wrze\u015bnia, o godz. 21:10 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-09-16\/jackie-brown,2350661" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> zostanie wyemitowany film \u201eJackie Brown\u201d \u2013 trzeci pe\u0142nometra\u017cowy obraz Quentina Tarantino. To opowie\u015b\u0107 o stewardesie, kt\u00f3ra wpl\u0105tuje si\u0119 w niebezpieczn\u0105 gr\u0119 mi\u0119dzy przemytnikiem broni a agentami federalnymi, ale nie zamierza by\u0107 jedynie pionkiem.<\/p>