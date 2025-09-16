<p>\u015awiat kina pogr\u0105\u017cy\u0142 si\u0119 w \u017ca\u0142obie. Jak poda\u0142 \u201eThe New York Times\u201d, Robert Redford, legenda Hollywood, wybitny aktor, re\u017cyser, producent i dzia\u0142acz spo\u0142eczny, zmar\u0142 w wieku 89 lat. Przez dekady zachwyca\u0142 widz\u00f3w wspania\u0142ymi rolami, dzi\u0119ki kt\u00f3rym by\u0142 nazywany \u201ez\u0142otym ch\u0142opcem Hollywood\u201d. Zmieni\u0142 oblicze kina niezale\u017cnego, tworz\u0105c festiwal Sundance i wspieraj\u0105c m\u0142odych tw\u00f3rc\u00f3w. Jego wp\u0142yw na film, kultur\u0119 i \u017cycie spo\u0142eczne pozostanie niezapomniany.<\/p>