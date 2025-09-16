<p>Nad rodzin\u0105 Paw\u0142a i Franki Zdu\u0144skich zbieraj\u0105 si\u0119 czarne chmury. Wypadek samochodowy sprawia, \u017ce plany o spokojnym, rodzinnym \u017cyciu nagle zawis\u0142y na w\u0142osku. Czy Franka prze\u017cyje operacj\u0119 i czy marzenia Paw\u0142a i jego bliskich nie legn\u0105 w gruzach? O tym b\u0119dzie mo\u017cna przekona\u0107 si\u0119 w poniedzia\u0142ek, 22 kwietnia, o godz. 20:55 w TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>