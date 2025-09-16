<p>W sobot\u0119, 20 wrze\u015bnia o godz. 20:00, w TVP2 zostanie wyemitowany 290. odcinek \u201erodzinki.pl\u201d, w kt\u00f3rym Kuba zmierzy si\u0119 z k\u0105\u015bliwymi uwagami swojej nowej dziewczyny na temat jego relacji z matk\u0105. Jak poradzi sobie z docinkami Soni? Czy jej \u017carty wp\u0142yn\u0105 na ich zwi\u0105zek? Odpowied\u017a poznacie, ogl\u0105daj\u0105c serial w telewizyjnej Dw\u00f3jce lub online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. Serdecznie zapraszamy!<\/p>