<p>To historia jak z komedii romantycznej. Ale napisa\u0142o j\u0105 \u017cycie. Kazimierz zobaczy\u0142 Gra\u017cyn\u0119 z Krzczonowic ogl\u0105daj\u0105c <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d<\/strong><\/a> w TVP1. Postanowi\u0142 j\u0105 odnale\u017a\u0107. Cztery miesi\u0105ce p\u00f3\u017aniej kupi\u0142 ukochanej, kt\u00f3r\u0105 dzie\u0144 wcze\u015bniej po raz pierwszy zobaczy\u0142 na \u017cywo, pier\u015bcionek zar\u0119czynowy! \u2013 <em>Gdy ju\u017c go przymierzy\u0142am, tak zosta\u0142 na palcu<\/em> \u2013 m\u00f3wi z u\u015bmiechem na twarzy Gra\u017cyna w rozmowie z TVP.pl. Czy teraz kolej na \u015blub?<\/p>