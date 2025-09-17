Dzi\u015b w telewizji trzecia cz\u0119\u015b\u0107 jednej z najs\u0142ynniejszych serii w historii kina. W tej ods\u0142onie utytu\u0142owany bokser zmierzy si\u0119 z najtrudniejszym rywalem, z jakim do tej pory walczy\u0142. Rocky musi przej\u015b\u0107 trudn\u0105 drog\u0119, aby udowodni\u0107, \u017ce zas\u0142uguje na pas mistrza \u015bwiata. Film \u201eRocky III\u201d zostanie wyemitowany w \u015brod\u0119, 17 wrze\u015bnia, o godz. 23:05 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.