Liverpool ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Atletico Madryt w szlagierze fazy grupowej Ligi Mistrz\u00f3w 2025\/26. The Reds imponuj\u0105 form\u0105 \u2013 s\u0105 liderem Premier League, maj\u0105 komplet zwyci\u0119stw i udowadniaj\u0105, \u017ce mistrzostwo Anglii wywalczone w poprzednim sezonie nie by\u0142o dzie\u0142em przypadku. Czy dzi\u015b Mohamed Salah i jego koledzy udanie zainauguruj\u0105 rywalizacj\u0119 w Champions League? Sprawd\u017a, kiedy i gdzie \u015bledzi\u0107 relacj\u0119 na \u017cywo z meczu Liverpool \u2013 Atletico.