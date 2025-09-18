<p>Przed ratownikami kolejne dramatyczne chwile. Iga trafi na st\u00f3\u0142 operacyjny, a Dobromir, uwi\u0119ziony w domku na odludziu, b\u0119dzie walczy\u0142 o przetrwanie. Martyna i Piotr spr\u00f3buj\u0105 ocali\u0107 dziewczynk\u0119 porwan\u0105 podczas spaceru, a Artur utknie w zepsutej windzie, pozostawiaj\u0105c R\u00f3\u017c\u0119 sam\u0105 z pacjentem, kt\u00f3rego stan nagle zacznie si\u0119 pogarsza\u0107. Czy uda si\u0119 ocali\u0107 wszystkich potrzebuj\u0105cych pomocy? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial \u201eNa sygnale\u201d w TVP2 i online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/na-sygnale-odcinki,277715" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>