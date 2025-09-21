<p><strong>By\u0142 zar\u0119czony, ale si\u0119 rozsta\u0142. \u2013 <em>Nie jestem z siebie zadowolony. Bardzo mi jej szkoda<\/em> \u2013 m\u00f3wi szczerze Roland z 12. sezonu programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d w rozmowie z TVP.pl. 38-latek spod \u0141odzi opowiada nam o swoim \u017cyciu na wsi i zdradza, jakie ma marzenie. Show mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 co niedziel\u0119 w TVP1 o godzinie 21:25 oraz online w <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><strong><span>.<\/span><\/strong><\/p>