<p>Molier stworzy\u0142 go jako karykatur\u0119 ob\u0142udnika, kt\u00f3ry pod mask\u0105 pobo\u017cno\u015bci pragnie w\u0142adzy i maj\u0105tku. Dzi\u015b Tartuffe powraca w nowej ods\u0142onie \u2013 jako wsp\u00f3\u0142czesny przewodnik duchowy, mistrz manipulacji i uosobienie naszych t\u0119sknot za \u0142atwymi odpowiedziami. W re\u017cyserii Tadeusza Kabicza klasyczna komedia okazuje si\u0119 zaskakuj\u0105co aktualn\u0105 opowie\u015bci\u0105 o hipokryzji, za\u015blepieniu i sile iluzji.<\/p>