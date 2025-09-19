Ed Sheeran niedawno odwiedzi\u0142 Polsk\u0119 \u2013 w po\u0142owie sierpnia pojawi\u0142 si\u0119 we Wroc\u0142awiu, gdzie spotka\u0142 si\u0119 z fanami i udzieli\u0142 jedynego telewizyjnego wywiadu dla TVP. Rozmow\u0119 przeprowadzi\u0142a Gabi Drzewiecka, a materia\u0142 mo\u017cna obejrze\u0107 online w serwisie TVP VOD. W tym samym czasie artysta zdradzi\u0142 tak\u017ce plany, kt\u00f3re mocno zaskoczy\u0142y jego fan\u00f3w. Teraz poda\u0142 jeszcze wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w.