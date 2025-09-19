<p>Trzecia ods\u0142ona przyg\u00f3d Jamesa Bonda na zawsze odmieni\u0142a oblicze sagi o agencie 007. Sean Connery w roli legendarnego szpiega staje naprzeciw jednego z najbardziej pami\u0119tnych z\u0142oczy\u0144c\u00f3w kina. Widowiskowe sceny akcji, nagrodzone Oscarem efekty d\u017awi\u0119kowe oraz z\u0142owieszczy Auric Goldfinger sprawiaj\u0105, \u017ce film Guya Hamiltona do dzi\u015b zachwyca i elektryzuje widz\u00f3w. To ponadczasowy klasyk, kt\u00f3rego emisja odb\u0119dzie si\u0119 w pi\u0105tek, 19 wrze\u015bnia, o godz. 23:25 w TVP2 oraz na kanale live w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>. Serdecznie zapraszamy!<\/span><\/p>