<p>To jedna z najwi\u0119kszych produkcji w historii polskiego kina, kt\u00f3ra powsta\u0142a przy udziale Telewizji Polskiej. Re\u017cyser filmu \u201eChopin, Chopin!\u201d \u2013 Micha\u0142 Kwieci\u0144ski \u2013 w wywiadzie dla portalu TVP.pl opowiedzia\u0142, jak dosz\u0142o do jego powstania i jak przebiega\u0142a praca na planie. M\u00f3wi\u0142 tak\u017ce o odtw\u00f3rcy g\u0142\u00f3wnej roli Eryku Kulmie, kt\u00f3ry sam wyszed\u0142 z pomys\u0142em nakr\u0119cenia obrazu o najs\u0142ynniejszym polskim kompozytorze.<\/p>