<p class="ql-align-justify">W sobot\u0119, 27 wrze\u015bnia o godz. 20:00, w TVP2 zostanie wyemitowany 291. odcinek \u201erodzinki.pl\u201d, w kt\u00f3rym Magda b\u0119dzie za\u0142amana faktem, \u017ce musi dzieli\u0107 domow\u0105 przestrze\u0144 z Kub\u0105 i Soni\u0105. Z kolei Ludwik i Natalia dokonaj\u0105 szokuj\u0105cego odkrycia w piwnicy. Co jeszcze czeka bohater\u00f3w? Odpowied\u017a poznacie, ogl\u0105daj\u0105c serial w telewizyjnej Dw\u00f3jce lub online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>. Serdecznie zapraszamy! <\/span><\/p><p><\/p>