FC Barcelona ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Getafe w kolejnym meczu La Ligi 2025\/26. Duma Katalonii kilka dni temu pokona\u0142a w Lidze Mistrz\u00f3w Newcastle 2:1 i chce kontynuowa\u0107 dobr\u0105 pass\u0119 tak\u017ce na krajowym podw\u00f3rku. Go\u015bcie z Madrytu rozpocz\u0119li sezon solidnie \u2013 wygrali trzy z czterech dotychczasowych spotka\u0144 i zajmuj\u0105 miejsce w g\u00f3rnej po\u0142owie tabeli. Sprawd\u017a, kiedy i gdzie \u015bledzi\u0107 relacj\u0119 na \u017cywo z meczu Barcelona \u2013 Getafe.