W czwartym odcinku serialu \u201eProfilerka Jastr\u00eb\u201d emocje rosn\u0105 z ka\u017cd\u0105 chwil\u0105. Policjanci z Pomorza coraz bardziej zaciskaj\u0105 ob\u0142aw\u0119 na Olgierda Woli\u0144skiego, jednak ten nie przestaje ich zaskakiwa\u0107. \u015aciganemu udaje si\u0119 uciec, a jego kolejne posuni\u0119cia prowadz\u0105 do tragedii. Tym samym sprawa staje si\u0119 osobista dla ca\u0142ej komendy w Pucku. R\u00f3wnocze\u015bnie bohaterowie musz\u0105 zmaga\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c z prywatnymi dramatami.