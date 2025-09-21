<p>Drugi odcinek programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d dostarczy\u0142 widzom ca\u0142ej palety emocji \u2013 od wzrusze\u0144 i u\u015bmiechu, przez nie\u015bmia\u0142o\u015b\u0107 pierwszych spotka\u0144, a\u017c po niespodziewany zwrot akcji. Rolnicy po raz pierwszy stan\u0119li twarz\u0105 w twarz z osobami, kt\u00f3re wcze\u015bniej znali jedynie z list\u00f3w. By\u0142y szybkie randki i pierwsze szczere rozmowy. Jednak sytuacja z udzia\u0142em Barbary zaskoczy\u0142a wszystkich \u2013 uczestniczka zosta\u0142a odrzucona jeszcze przed rozmow\u0105 z kandydatem!<\/p>