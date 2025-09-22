Podczas jubileuszowego, 50. Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych w Gdyni Telewizja Polska zaprasza do Strefy Rekonstrukcji Cyfrowej TVP. To wyj\u0105tkowe miejsce, w kt\u00f3rym widzowie mog\u0105 zajrze\u0107 za kulisy digitalizacji i rekonstrukcji film\u00f3w, wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w warsztatach, porozmawia\u0107 ze specjalistami, a wieczorami obejrze\u0107 nagradzane produkcje i spotka\u0107 si\u0119 z tw\u00f3rcami. W programie znalaz\u0142y si\u0119 tak\u017ce wyj\u0105tkowe REpremiery obraz\u00f3w po cyfrowej odnowie oraz specjalny pokaz \u201eKozio\u0142ka Mato\u0142ka\u201d dla najm\u0142odszych.