<p>Z\u0142ota Pi\u0142ka 2025 \u2013 wielka gala futbolu, na kt\u00f3r\u0105 czeka ca\u0142y \u015bwiat! Ju\u017c dzi\u015b, 22 wrze\u015bnia, poznamy najlepszego pi\u0142karza i najlepsz\u0105 pi\u0142kark\u0119 globu. Gdzie ogl\u0105da\u0107 Z\u0142ot\u0105 Pi\u0142k\u0119 2025? <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-sport,399702\/2025-09-22\/gala-zlotej-pilki,2363957" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Transmisja NA \u017bYWO od 21:00 w TVP Sport<\/strong><\/a>, online <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89019666\/gala-zlotej-pilki-2025-transmisja-na-zywo-online-live-stream" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>od 19:00 na stronie sport.tvp.pl<\/strong><\/a> i w aplikacji TVP Sport.<\/p>