<p>Lekarze w serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d od lat mierz\u0105 si\u0119 z trudnymi wyborami, ale to, co czeka Olka w 1879. odcinku, przekracza granice zawodowych i osobistych dramat\u00f3w. Aneta zostaje porwana, a jej \u017cycie staje si\u0119 kart\u0105 przetargow\u0105 w r\u0119kach zdesperowanego ojca. W\u00f3jcik zrobi wszystko, by uratowa\u0107 syna \u2013 nawet kosztem bezpiecze\u0144stwa lekarki. Premiera we wtorek, 30 wrze\u015bnia, o godz. 20:55 w TVP2 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/seriale,18\/m-jak-milosc-odcinki,274703" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>