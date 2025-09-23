Jesieni\u0105 ruszaj\u0105 zaj\u0119cia dodatkowe i pozaszkolne, kt\u00f3re wspieraj\u0105 uczni\u00f3w w nauce oraz pozwalaj\u0105 im rozwija\u0107 pasje i zainteresowania. Nie ka\u017cde dziecko ma jednak takie mo\u017cliwo\u015bci \u2013 problemem pozostaje wykluczenie cyfrowo-spo\u0142eczne, szczeg\u00f3lnie dotykaj\u0105ce m\u0142odych ludzi z trudnych \u015brodowisk. Zwraca na to uwag\u0119 kampania \u201eNa r\u00f3wni w cyfrowym \u015bwiecie\u201d, prowadzona przez Fundacj\u0119 Sarigato w ramach projektu \u201eHakersi\u201d. W tym roku partnerem i wsp\u00f3\u0142organizatorem Gali Hakers\u00f3w zosta\u0142a Fundacja TVP.