<p>To by\u0142y dwie noce, kt\u00f3re na d\u0142ugo zapami\u0119ta polska muzyka. \u0141\u0105cznie 130 tysi\u0119cy os\u00f3b \u015bpiewaj\u0105cych jednym g\u0142osem, tysi\u0105ce \u015bwiate\u0142ek unosz\u0105cych si\u0119 nad stadionem i artystka, kt\u00f3ra w kilka chwil udowodni\u0142a, \u017ce marzenia maj\u0105 moc spe\u0142niania si\u0119 na oczach t\u0142um\u00f3w. 19 i 20 wrze\u015bnia sanah zapisa\u0142a si\u0119 w historii, wyprzedaj\u0105c dwa koncerty na PGE Narodowym. Ju\u017c we wtorek, 23 wrze\u015bnia, o godz. 21:00 w TVP1 oraz <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> b\u0119dzie mo\u017cna prze\u017cy\u0107 te emocje jeszcze raz dzi\u0119ki wyj\u0105tkowemu reporta\u017cowi \u201eWidzimy si\u0119 na scenie\u201d.<\/p>