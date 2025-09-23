<p>\u201eDzie\u0144 \u015bwira\u201d Marka Koterskiego to kultowy portret polskiego inteligenta, kt\u00f3rego codzienno\u015b\u0107 zamienia si\u0119 w pasmo absurd\u00f3w i natr\u0119ctw. Nagrodzony Grand Prix w Gdyni i Or\u0142em film z fenomenaln\u0105 rol\u0105 Marka Kondrata pozostaje aktualny mimo up\u0142ywu lat. Produkcj\u0119 b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 we wtorek, 23 wrze\u015bnia, o godz. 23:55 w TVP2 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-2,399698\/2025-09-23\/dzien-swira,2366677" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>