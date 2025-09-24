<p>Reprezentacja Polski powalczy dzi\u015b z Turcj\u0105 o awans do p\u00f3\u0142fina\u0142u mistrzostw \u015bwiata siatkarzy 2025. Bia\u0142o-Czerwoni w 1\/8 fina\u0142u pewnie pokonali Kanad\u0119, a rywale bez wi\u0119kszych problem\u00f3w wygrali z Holandi\u0105. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/89094505\/polska-turcja-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-14-finalu-mistrzostw-swiata-siatkarzy-24092025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pocz\u0105tek meczu o 14:00, a tekstow\u0105 relacj\u0119 na \u017cywo b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na stronie sport.tvp.pl<\/a>.<\/p>