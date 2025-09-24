<p>W nadchodz\u0105cych odcinkach \u201eAkacjowej 38\u201d Simon ods\u0142ucha dramatyczne nagranie Elviry ze Stambu\u0142u, a Samuel wr\u00f3ci do domu w najmniej oczekiwanym momencie. Blanca coraz mocniej b\u0119dzie si\u0119 waha\u0107, czy naprawd\u0119 chce zosta\u0107 jego \u017con\u0105. Co jeszcze czeka bohater\u00f3w? Przekonajcie si\u0119 sami, ogl\u0105daj\u0105c serial na antenie TVP1! Hiszpa\u0144ska produkcja jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>. Serdecznie zapraszamy!<\/p>