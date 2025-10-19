<p>Liverpool ju\u017c dzi\u015b zmierzy si\u0119 z Manchesterem United w legendarnym klasyku Premier League \u2013 meczu, kt\u00f3ry od dekad rozpala emocje ca\u0142ej Anglii. The Reds, wiceliderzy tabeli, podejm\u0105 Czerwone Diab\u0142y, zajmuj\u0105ce obecnie dziesi\u0105te miejsce, ale w takich spotkaniach pozycja w zestawieniu nie znaczy nic \u2013 tu liczy si\u0119 tylko honor. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/relacje-na-zywo" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Relacja tekstowa na \u017cywo ju\u017c od 17:30 w niedziel\u0119, 19 pa\u017adziernika, na stronie sport.tvp.pl.<\/a><\/p>