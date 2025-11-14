Od nowego roku podr\u00f3\u017cowanie przez S\u0142oweni\u0119 stanie si\u0119 ta\u0144sze i prostsze. Rz\u0105d w Lublanie og\u0142osi\u0142, \u017ce od 1 stycznia 2026 roku przejazd tras\u0105 H5 mi\u0119dzy w\u0142osk\u0105 granic\u0105 a Izol\u0105 b\u0119dzie bezp\u0142atny. Zmiana obejmie kierowc\u00f3w samochod\u00f3w osobowych i motocykli, kt\u00f3rzy dot\u0105d musieli kupowa\u0107 tygodniow\u0105 winiet\u0119 za 16 euro, nawet je\u015bli pokonywali zaledwie kilkana\u015bcie kilometr\u00f3w. To dobra wiadomo\u015b\u0107 przede wszystkim dla turyst\u00f3w z Polski, kt\u00f3rzy czasem wybieraj\u0105 t\u0119 tras\u0119 w drodze nad chorwackie wybrze\u017ce.\nS\u0142owenia, winieta, autostrady, podr\u00f3\u017ce, Chorwacja, Koper, Triest, turystyka\n