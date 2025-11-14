To w\u0142a\u015bnie ten rozmiar \u2013 205\/55 R16 \u2013 kr\u00f3luje w Europie. Zak\u0142adaj\u0105 go kierowcy Volkswagena Golfa, Opla Astry, Skody Octavii, Forda Focusa czy Audi A3. To te\u017c segment, w kt\u00f3rym konkurencja mi\u0119dzy producentami opon jest najwi\u0119ksza, a r\u00f3\u017cnice w jako\u015bci mog\u0105 przes\u0105dzi\u0107 o bezpiecze\u0144stwie. Zim\u0105, gdy przyczepno\u015b\u0107 jest na wag\u0119 z\u0142ota, nie warto oszcz\u0119dza\u0107. W te\u015bcie \u201eAuto Bild\u201d sprawdzono a\u017c 53 modele, by wy\u0142oni\u0107 te, kt\u00f3re naprawd\u0119 daj\u0105 rad\u0119 w \u015bniegu, deszczu i na suchym asfalcie.