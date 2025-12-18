<p>Legia Warszawa \u2013 Lincoln Red Imps to ostatni mecz sto\u0142ecznego klubu w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA. <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/90610728\/legia-warszawa-lincoln-red-imps-na-zywo-relacja-online-dzisiaj-z-meczu-6-kolejki-fazy-ligowej-ligi-konferencji-18122025" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Spotkanie 6. kolejki rozpocznie si\u0119 dzi\u015b o godz. 21:00, a relacj\u0119 na \u017cywo minuta po minucie b\u0119dzie mo\u017cna \u015bledzi\u0107 na sport.tvp.pl.<\/a><\/p>