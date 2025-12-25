<p>W uroczysto\u015b\u0107 Bo\u017cego Narodzenia, 25 grudnia 2025 roku o godzinie 12:00, Leon XIV spotka si\u0119 z wiernymi zgromadzonymi na Placu \u015awi\u0119tego Piotra i udzieli uroczystego b\u0142ogos\u0142awie\u0144stwa Urbi et Orbi \u2013 \u201emiastu i \u015bwiatu\u201d. Papie\u017c wyg\u0142osi r\u00f3wnie\u017c \u015bwi\u0105teczne or\u0119dzie z balkonu Bazyliki \u015bw. Piotra, kt\u00f3re tradycyjnie nale\u017cy do najwa\u017cniejszych papieskich wyst\u0105pie\u0144 w ci\u0105gu roku. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2025-12-25\/urbi-et-orbi---transmisja-blogoslawienstwa-papieskiego-z-watykanu-2025,2579734" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja na \u017cywo z Watykanu b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP1 oraz w TVP VOD od godziny 11:50.<\/a><\/p>