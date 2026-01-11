Gala Mistrz\u00f3w Sportu 2025 przynios\u0142a werdykt, kt\u00f3rego ma\u0142o kto si\u0119 spodziewa\u0142. Klaudia Zwoli\u0144ska zosta\u0142a najlepszym sportowcem roku, wygrywaj\u0105c 91. Plebiscyt \u201ePrzegl\u0105du Sportowego\u201d i zostawiaj\u0105c w tyle najwi\u0119ksze gwiazdy polskiego sportu. Transmisja Telewizji Polskiej przyci\u0105gn\u0119\u0142a uwag\u0119 kibic\u00f3w w ca\u0142ym kraju, a w materiale wideo swoje opinie przedstawiaj\u0105 zar\u00f3wno eksperci i legendy sportu, jak i sama Zwoli\u0144ska, komentuj\u0105c jeden z najwa\u017cniejszych moment\u00f3w w swojej karierze.