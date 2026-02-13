W komediach romantycznych widzieli\u015bmy setki pomys\u0142\u00f3w na idealne randki. W filmie \u201ePiernikowe serce\u201d te\u017c ich nie brakowa\u0142o. I cho\u0107 sceny mog\u0142y wyciska\u0107 z oczu \u0142zy, ka\u017cdy zapewne inaczej wyobra\u017ca sobie ten czas, w kt\u00f3rym \u015bwiat na chwil\u0119 zwalnia. Og\u0142aszamy konkurs walentynkowy! Stw\u00f3rzcie najbardziej pomys\u0142owy opis wymarzonej randki! Do wygrania voucher o warto\u015bci 1000 z\u0142 na kolacj\u0119 dla dwojga.