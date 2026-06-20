<p>Niemcy \u2013 Wybrze\u017ce Ko\u015bci S\u0142oniowej to jedno z najciekawszych wydarze\u0144 soboty na M\u015a 2026. Niemcy rozpocz\u0119li mundial od wysokiego zwyci\u0119stwa z Cura\u00e7ao, a reprezentacja Wybrze\u017ca Ko\u015bci S\u0142oniowej pokona\u0142a Ekwador. Mecz zaplanowano na godz. 22:00 czasu polskiego. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-20\/mundial-2026---niemcy---wybrzeze-kosci-sloniowej,3068331" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Transmisja online b\u0119dzie dost\u0119pna w TVP VOD<\/a>, <a href="https:\/\/sport.tvp.pl\/93265057\/niemcy-wybrzeze-kosci-sloniowej-na-zywo-transmisja-meczu-online-live-stream-2062026" rel="noopener noreferrer" target="_blank">sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV<\/a>. Spotkanie b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 r\u00f3wnie\u017c w TVP1.<\/p>