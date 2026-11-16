Cicha epidemia naszych czasów. Jak zmienić samotność seniorów w nową energię?

Kiedy mija pierwszy zachwyt zasłużonym odpoczynkiem na emeryturze, w domowych czterech ścianach często zalega cisza. Dzieci mają własne życie, dawni współpracownicy zajmują się swoimi sprawami, a świat za oknem coraz szybciej przenosi się do przestrzeni cyfrowej. Tę ciszę pomaga przełamywać nowy, wieloletni program rządowy „Aktywni Seniorzy – ASY”, który kieruje więcej środków wprost do organizacji senioralnych.

