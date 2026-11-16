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Cicha epidemia naszych czasów. Jak zmienić samotność seniorów w nową energię?

D.S.
 16.11.2026, 12:41
Młody mężczyzna w niebieskiej koszuli jeansowej siedzi na krześle i gra na gitarze akustycznej w otoczeniu czworga starszych osób. Siedzący wokół niego uczestnicy mają dłonie złożone do oklasków, a mężczyzna po prawej stronie nosi okulary i ma siwą brodę. W tle widoczne są jasne ściany z oprawionymi obrazami, duże okno, rośliny doniczkowe oraz kanapa z poduszkami.
Jednym z priorytetów programu jest integracja wewnątrzpokoleniowa. Fot. Halfpoint/Shutterstock

Kiedy mija pierwszy zachwyt zasłużonym odpoczynkiem na emeryturze, w domowych czterech ścianach często zalega cisza. Dzieci mają własne życie, dawni współpracownicy zajmują się swoimi sprawami, a świat za oknem coraz szybciej przenosi się do przestrzeni cyfrowej. Tę ciszę pomaga przełamywać nowy, wieloletni program rządowy „Aktywni Seniorzy – ASY”, który kieruje więcej środków wprost do organizacji senioralnych.