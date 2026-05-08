\u201eCzterej pancerni i pies\u201d nie zacz\u0119li si\u0119 od lekkiej, przygodowej opowie\u015bci o Rudym 102, Szariku i za\u0142odze, kt\u00f3r\u0105 pokocha\u0142a ca\u0142a Polska. Pocz\u0105tek by\u0142 znacznie mroczniejszy: kr\u00f3tkie opowiadanie o czo\u0142gistach gin\u0105cych po bitwie pod Studziankami. Dopiero p\u00f3\u017aniej Janusz Przymanowski przerobi\u0142 wojenne relacje, setki \u017co\u0142nierskich biografii i histori\u0119 prawdziwej za\u0142ogi czo\u0142gu 102 w serial, kt\u00f3ry sta\u0142 si\u0119 jednym z najwi\u0119kszych fenomen\u00f3w Telewizji Polskiej.