Specjalne, charytatywne wydanie \u201eFamiliady\u201d to propozycja na \u015bwi\u0105teczne popo\u0142udnie pe\u0142ne emocji, dobrej zabawy i prawdziwego wzruszenia. W rywalizacji udzia\u0142 wezm\u0105 przedstawiciele Fundacji TVP: Piotr Jab\u0142o\u0144ski, Agnieszka Gola, Micha\u0142 Olsza\u0144ski i Filip Antonowicz, a towarzyszy\u0107 im b\u0119d\u0105 zaprzyja\u017anione gwiazdy: Robert Stockinger, Krystyna Soko\u0142owska, Anna Gzyra oraz Micha\u0142 Wi\u015bniewski. Emisja ju\u017c 26 grudnia o godz. 14:00 na antenie TVP2.