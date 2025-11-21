W sobot\u0119, 15 listopada, po\u017car obj\u0105\u0142 schronisko Bubinkowo w Ob\u0142\u0119\u017cu. Cho\u0107 wszystkie zwierz\u0119ta uda\u0142o si\u0119 uratowa\u0107, zniszczona plac\u00f3wka stan\u0119\u0142a przed ogromnym wyzwaniem odbudowy. Do pomocy szybko w\u0142\u0105czy\u0142a si\u0119 Fundacja TVP. \u201eTelewizja Polska by\u0142a z nami od samego pocz\u0105tku budowy Bubinkowa. (\u2026) Dzi\u015b, w obliczu kryzysu, nie zostawi\u0142a nas samych i ponownie wyci\u0105ga do nas pomocn\u0105 d\u0142o\u0144, by razem przezwyci\u0119\u017cy\u0107 trudno\u015bci\u201d \u2013 podkre\u015blono w komunikacie organizacji.