Jeszcze niedawno Andrzej prowadzi\u0142 aktywne i samodzielne \u017cycie; mimo przej\u015bcia na emerytur\u0119 nadal pracowa\u0142 jako lekarz. Po udarze niedokrwiennym m\u00f3zgu jego sytuacja zmieni\u0142a si\u0119 diametralnie \u2013 dzi\u015b jest osob\u0105 le\u017c\u0105c\u0105 i wymaga sta\u0142ej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Choroba odebra\u0142a mu mow\u0119 oraz sprawno\u015b\u0107. Jedyn\u0105 szans\u0105 na popraw\u0119 stanu zdrowia pozostaje intensywna rehabilitacja po\u0142\u0105czona z ca\u0142odobow\u0105 opiek\u0105. Wysokie koszty leczenia znacz\u0105co obci\u0105\u017cy\u0142y rodzin\u0119, dlatego ka\u017cda pomoc ma realne znaczenie.