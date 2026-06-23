<p>Liczba student\u00f3w psychologii w Polsce wzros\u0142a od 2019 roku o 147 proc. i przekroczy\u0142a 84 tys. os\u00f3b. To najwy\u017cszy wynik w Unii Europejskiej na poziomie studi\u00f3w magisterskich. Autorki najnowszego raportu o kszta\u0142ceniu psycholog\u00f3w wskazuj\u0105 jednak, \u017ce gwa\u0142townemu wzrostowi zainteresowania kierunkiem nie towarzyszy odpowiedni rozw\u00f3j kadry akademickiej, a cz\u0119\u015b\u0107 uczelni ma problemy ze spe\u0142nianiem wymog\u00f3w jako\u015bciowych. Dokument zosta\u0142 zaprezentowany na Kongresie i Festiwalu Psychologicznym Re_Mind.<\/p>