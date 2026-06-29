<p>Pierwsza edycja Mi\u0119dzynarodowego Kongresu i Festiwalu Psychologicznego Re_Mind we Wroc\u0142awiu pokaza\u0142a, \u017ce psychologia potrafi przyci\u0105gn\u0105\u0107 tysi\u0105ce os\u00f3b. W wydarzeniu wzi\u0119\u0142o udzia\u0142 ponad 3500 os\u00f3b z ca\u0142ej Polski, kt\u00f3rzy przez kilka dni uczestniczyli w wyk\u0142adach, panelach i spotkaniach po\u015bwi\u0119conych zdrowiu psychicznemu, relacjom oraz wyzwaniom wsp\u00f3\u0142czesno\u015bci. Kulminacj\u0105 by\u0142 koncert \u201eRe_Mind. Chc\u0119 to powiedzie\u0107\u201d, kt\u00f3ry zostanie wyemitowany 29 czerwca o godz. 20:30 w TVP1 i TVP VOD.<\/p>