<p>Sebastian Karpiel-Bu\u0142ecka od lat \u017cyje mi\u0119dzy scen\u0105, trasami koncertowymi i intensywn\u0105 prac\u0105 z zespo\u0142em Zakopower. Muzyk zdradzi\u0142 nam, co pozwala mu odzyska\u0107 spok\u00f3j po wyst\u0119pach i dok\u0105d ucieka od blasku fleszy. W jego s\u0142owach szczeg\u00f3lnie mocno wybrzmiewaj\u0105 rodzina, korzenie i przywi\u0105zanie do miejsc, kt\u00f3re zna od dziecka. Artysta wyst\u0105pi 22 czerwca we wroc\u0142awskiej Hali Stulecia podczas koncertu \u201eRe_Mind. Chc\u0119 to powiedzie\u0107\u201d, kt\u00f3ry zainauguruje Kongres i Festiwal Psychologiczny Re_Mind.<\/p><p><br><\/p>