<p>Bo\u017ce Cia\u0142o 2026 b\u0119dzie w TVP okazj\u0105 do pokazania jednej z najbardziej barwnych procesji w Polsce. W czwartek 4 czerwca widzowie zobacz\u0105 transmisj\u0119 na \u017cywo mszy \u015bwi\u0119tej z bazyliki pw. Tr\u00f3jcy Przenaj\u015bwi\u0119tszej w Myszy\u0144cu, sercu Kurpi. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-06-04\/transmisja-mszy-swietej---z-bazyliki-pw-trojcy-przenajswietszej-w-myszyncu,3021431" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Pocz\u0105tek relacji w TVP1 o godz. 11:00.<\/a><\/p>