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Kalendarz świąt 2027. Te dni będą wolne od pracy w Polsce

Dorota Szymborska
 16.11.2026, 16:17
Kobieta z długimi, brązowymi włosami stoi przy dużym oknie, trzymając w dłoniach tablet. Ma na sobie brązową marynarkę, jasnoniebieską koszulę oraz delikatny naszyjnik, a na jej twarzy widoczny jest uśmiech. W tle znajdują się przeszklone pomieszczenia biurowe z oświetleniem sufitowym oraz rozmyte budynki za oknem.
Które dni w 2027 roku będą ustawowo wolne od pracy? Fot. Drazen Zigic/Shutterstock

W 2027 roku Polacy będą mogli liczyć na 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, w tym Wigilię Bożego Narodzenia. Układ dat będzie sprzyjał planowaniu dłuższego odpoczynku, choć nie wszystkie święta przypadną w dni robocze. Sprawdzamy, jak wykorzystać kalendarz i kiedy najlepiej wziąć urlop.