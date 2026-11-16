Kalendarz świąt 2027. Te dni będą wolne od pracy w Polsce

W 2027 roku Polacy będą mogli liczyć na 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, w tym Wigilię Bożego Narodzenia. Układ dat będzie sprzyjał planowaniu dłuższego odpoczynku, choć nie wszystkie święta przypadną w dni robocze. Sprawdzamy, jak wykorzystać kalendarz i kiedy najlepiej wziąć urlop.

