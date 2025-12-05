<p>Kiedy 5 grudnia 1975 roku przeci\u0119to wst\u0119g\u0119, otwieraj\u0105c tym samym Dworzec Centralny, nikt nie m\u00f3wi\u0142 o zm\u0119czeniu budowniczych, szale\u0144czych nocnych betonowaniach ani o tym, \u017ce dzie\u0144 przed uroczysto\u015bci\u0105 w hali wci\u0105\u017c brakowa\u0142o fragment\u00f3w posadzki. W telewizji wida\u0107 by\u0142o b\u0142ysk modernizmu: stal, szk\u0142o, granit i wielki, roz\u0142o\u017cysty dach, kt\u00f3ry mia\u0142 wygl\u0105da\u0107 jak symbol miasta przysz\u0142o\u015bci.<\/p>