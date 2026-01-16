Dzie\u0144 Babci, obchodzony 21 stycznia, to wyj\u0105tkowa okazja, by wyrazi\u0107 nasz\u0105 wdzi\u0119czno\u015b\u0107 i szacunek dla tej, kt\u00f3ra pe\u0142ni rol\u0119 nie tylko kochaj\u0105cej opiekunki, ale tak\u017ce m\u0105drej przyjaci\u00f3\u0142ki i \u017cyciowej przewodniczki. Babcie s\u0105 prawdziwym \u017ar\u00f3d\u0142em mi\u0142o\u015bci, ciep\u0142a, rado\u015bci i bezcennej wiedzy. W tym szczeg\u00f3lnym dniu warto obdarowa\u0107 je ciep\u0142ymi \u017cyczeniami, kt\u00f3re poka\u017c\u0105 im, jak ogromne znaczenie maj\u0105 dla nas w codziennym \u017cyciu.