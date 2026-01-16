<p>Dzie\u0144 Babci to szczeg\u00f3lne \u015bwi\u0119to, kt\u00f3re obchodzimy co roku, aby wyrazi\u0107 nasz\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107 i wdzi\u0119czno\u015b\u0107 ukochanym babciom. To idealna okazja, by podzi\u0119kowa\u0107 im za niezast\u0105pion\u0105 rol\u0119 w rodzinie, oraz za ciep\u0142o, trosk\u0119 i m\u0105dro\u015b\u0107, kt\u00f3re przekazuj\u0105 kolejnym pokoleniom. W Polsce Dzie\u0144 Babci ma sta\u0142e miejsce w kalendarzu, stanowi\u0105c szczeg\u00f3lnie wa\u017cny moment w \u017cyciu ka\u017cdej rodziny.<\/p>