<p>We wtorek, 24 marca 2026 roku, podczas konferencji prasowej prowadzonej przez Gabi Drzewieck\u0105 og\u0142oszono nominacje do tegorocznych Fryderyk\u00f3w \u2013 najbardziej presti\u017cowych nagr\u00f3d muzycznych w Polsce. Wyr\u00f3\u017cnienia przyznawane s\u0105 w 32 kategoriach obejmuj\u0105cych muzyk\u0119 rozrywkow\u0105, jazzow\u0105 oraz klasyczn\u0105, co czyni je jednym z najbardziej przekrojowych plebiscyt\u00f3w w krajowej bran\u017cy fonograficznej. W gronie nominowanych znale\u017ali si\u0119 m.in. Kasia Lins, Mela Koteluk, Kuba Badach, Pezet oraz Behemoth.<\/p>